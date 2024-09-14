İETT şoförü otobüsü diğer sürücülerin üzerine sürdü! Kavga anı kamerada

14 Eylül 2024 16:39 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:55

İstanbul Ümraniye'de bir İETT şoförü, otobüsü diğer sürücülerin üzerine kırdı. Diğer sürücülerin duruma tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda; bir İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken, cadde üzerinde diğer seyir halindeki sürücülerin üzerine kullandığı aracı sürerek sıkıştırdı.

Yaşanılan olay karşısında öfkelenen otomobil sürücü, aracından inerek İETT otobüsüne doğru yöneldi. Bir süre konuşan sürücüler, daha sonra tartışmaya başladı. Otomobilin şoförü İETT şoförüne saldırmaya kalktı.

KAVGAYI DİĞER SÜRÜCÜLER AYIRDI

Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri kavgayı ayırdı. Bir kaç dakika sonra yine aynı şekilde İETT otobüsünün şoförü bu defa da başka bir aracı sıkıştırdı.

Yaşanılan olay ve tartışma anlarını ise otomobil içerisindeki bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.