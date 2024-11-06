İETT sürücüsü ile otomobil sürücüsü böyle birbirine girdi

06 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:59

Kadıköy'de bir İETT sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme kavgasına girdi. Tartışma sonrası aniden kavga çıkınca çevredeki vatandaşlar araya girdi. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Hasanpaşa Mahallesi'nde bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu arada, kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünden inen sürücünün yolda duran otomobilin sürücüsünü çekerek araçtan indirmesi, sürücülerin birbirlerine yumruk atması ve yere düşmeleri, vatandaşların da tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.