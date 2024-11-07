İETT yolda kaldı yolcular itti! O anlar kamerada

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

07 Kasım 2024 09:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:32

Gün geçmiyor ki toplu taşımada yaşanan bir arıza İstanbulluları mağdur etmesin... Üsküdar’da İETT otobüsü arızalandı. Esenşehir Kadıköy hattında seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsü yolda kalınca, trafik akışını engellememek için yolcular otobüsten inip aracı iterek yol açtı. O anlar kameralara kaydedildi.

İstanbul’da bir İETT otobüsü daha arıza verdi. Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bozuldu. OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİRDİ Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi. OLAY ANI KAMERADA O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor. İlgili Haberler 'Bir günde 1850 İETT otobüsünde arıza' iddiası! Arızalanan İETT otobüsü İstanbul trafiğini felç etti Eminönü'nde İETT otobüsü arızalandı, trafik akışı durdu