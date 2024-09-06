İETT'den okulların açıldığı gün İstanbul'a 7 yeni otobüs hattı geliyor

06 Eylül 2024 18:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:39

Okulların açılacağı 9 Eylül günü İETT 7 yeni otobüs hattını hizmete alacak. M5 metro hattına da entegre olacak otobüs hatlarıyla ulaşımın yer altına çekilmesi teşvik edilecek. İBB okul trafiğinin de başlayacağı pazartesi günü için önlemlerini açıkladı.

İstanbul'a seferlere başlayacak 7 yeni İETT otobüs hattı açıklandı. Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe ve çevrelerinde ulaşımı kolaylaştıracak M5 Üsküdar-Çekmeköy hattına entegre 7 yeni hat pazartesi günü hizmete başlıyor.

İETT'den yapılan açıklamada "Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki yolcularımıza daha hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla, 9 Eylül Pazartesi günü M5 Metrosu’na entegre; SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM7 ve SM13 tek biletli hatlarımız açılmaktadır." denildi.

M5 METROSUNA BAĞLANTILI OTOBÜS HATLARI AÇILIYOR

9 Eylül okulun açılmasıyla hizmete alınacak İETT’nin yeni hatları şöyle:

SM1: Sultanbeyli – Sancaktepe Metro

SM2: Ahmet Yesevi Mah – Sancaktepe Metro

SM3: Mimar Sinan Mah – Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi

SM4 : Hilal Konutları – Sancaktepe Metro

SM5 : Sultanbeyli Orman Caddesi – Sancaktepe Metro

SM7: Yenidoğan Peronlar – Sancaktepe Metro

SM13 : Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi – Sancaktepe Metro

İSTANBUL OKULUN İLK GÜNÜNE HAZIR

9 Eylül Pazartesi günü trafiğin yoğunluğu göz önünde bulunarak okul saatleri 10.00-15.00 arası olarak sınırlandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birim sorumluları okul hazırlıkları kapsamında UYM ve AKOM’da 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. 9 Eylül Pazartesi 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

ŞANTİYELER UYARILDI, ÇALIŞMALAR DURDURULACAK

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.