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 | Bengül Büyükhan

Felçli halde direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 3 genci ezen sürücüden 'pes' dedirten ifade

Bursa'da meydana gelen feci kazada halı saha maçından çıktıktan sonra eve gitmek için yürüyen 3 lise öğrencisi dehşeti yaşadı. Alkollü sürücü ticari araçla ticari araçla öğrencilere çarpıp birinin ölümüne diğerlerinin ise yaralanmasına neden oldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Oktay Güleryüz'ün 1,5 ay önce kısmı felç geçirdiği ortaya çıktı. İfadesinde alkol almadığını, kullandığı ilaçlardan dolayı alkollü çıktığını söyleyen Güleryüz'ün eşi ise "Eşim ahtapot salatası yedi. Ahtapot salatasını kırmızı şarapta beklettikleri için alkollü çıktı" açıklaması yaptı.

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Felçli halde direksiyon başına geçti, dehşet saçtı! 3 genci ezen sürücüden 'pes' dedirten ifade
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 12:13

Feci kaza Bursa'da meydana geldi. Halı saha maçından 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıkan 3 lise öğrencisi dehşeti yaşadı. Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Fakat bu esnada 1,5 ay önce felç geçiren ve direksiyon başında olmaması gereken sürücü Oktay Güleryüz ticari aracıyla çarptığı 3 genci metrelerce savurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE KAÇTI

Olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri sürücünün 59 yaşındaki Oktay Güleryüz olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolde 0,49 promil alkollü çıktığı belirlendi.

1,5 AY ÖNCE FELÇ GEÇİRDİ

Öte yandan, sürücünün 1.5 ay önce beynine pıhtı attığı, bu nedenle kısmı felç geçirdiği öğrenildi. Sürücünün araç kullanmaya haiz kişi olmadığı da ortaya çıktı. Güleryüz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PES DEDİRTEN İFADE

Hakim karşısına çıkan sürücü savunmasında "Bursa'ya geldim. Yakıt aldıktan sonra yola çıktım. Bir süre sonra bilincimi kaybettim. Daha sonra bariyerlere çarptığımı zannedip durmadım. Ben zaten kısmi felç geçirdim. Bu yüzden fizik tedavi görüyorum. Alkollü çıkmamın sebebi ilaçlardan dolayı" diye ifade verirken, şüphelinin eşi E.G ise, "Eşim ahtapot salatası yedi. Ahtapot salatasını kırmızı şarapta beklettikleri için alkollü çıktığını söyleyebilirim" diye konuştu.
Hayatını kaybeden Beyhan'ın ailesi ise, sürücünün yalan söylediğini, HTS kayıtlarında kazadan sonra eşiyle konuştuğunu, 4 saat sonra alkol testi yapılmasına rağmen 0,49 promil alkollü çıktığını öne sürdü.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?
Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.
ETİKETLER
#trafik kazası
#trafik kazası
#Yaşam
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