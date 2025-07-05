Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Iğdır’da uyuşturucu baskını: 344 kilo metamfetamin ele geçirildi

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında İran’dan Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı bir çekiciden 344 kilo metamfetamin ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Iğdır’da uyuşturucu baskını: 344 kilo metamfetamin ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 16:22

Iğdır İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’dan ’ye getirilen yabancı plakalı bir çekiciye yönelik yürüttüğü başarılı operasyonla 344 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen istihbari bilgiler ve yapılan saha çalışmaları sonucunda, yabancı plakalı çekici ve çekiciye bağlı dorsede kimyasal hammadde çuvalları arasına gizlenmiş yüklü miktarda madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu yükün İstanbul’da faaliyet gösteren paravan bir şirkete teslim edilmesinin planlandığı tespit edildi.

Iğdır’da uyuşturucu baskını: 344 kilo metamfetamin ele geçirildi

TAKİBE ALINDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, araç Dilucu Kara Hudut Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada takibe alındı. Yapılan aramada dorse bölümünde bulunan toplam 960 adet, her biri 25 kilogramlık çuvalların içinde Sodyum Karbonat tespit edildi. Yapılan detaylı aramada 23 çuval içerisinde gizlenmiş toplam 344 kilogram 225 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak çekici sürücüsü V.R. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Iğdır’da uyuşturucu baskını: 344 kilo metamfetamin ele geçirildi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
ETİKETLER
#türkiye
#operasyon
#uyuşturucu
#kaçakçılık
#iran
#emniyet
#metafetamin
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.