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Iğdır'da yaylaya giden gruba saldırı: 20 kişi yaralandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 15:14 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:20
Iğdır&#039;da yaylaya giden gruba saldırı: 20 kişi yaralandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

20 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Karabulak köylüleri mahkeme kararıyla yaylaya gitmekteydiler. Ancak Abbasgöl köylülerinin silahlı saldırısı sonucu konvoyda büyük panik yaşandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı. Köylüler tarafından Cep telefonunda çekilen görüntülerde güvenlik güçlerinin karşıdan ateş açan köylülere karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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