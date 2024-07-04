Iğdır'da yıldırım çarpan kardeşler toprağa gömülerek kurtarıldı

04 Temmuz 2024 22:47 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:50

Stüdyoya türkü söyleyerek giren Masterchef Mehmet Yıldırım'a şefler de eşlik etti

Stüdyoya türkü söyleyerek giren Masterchef Mehmet Yıldırım'a şefler de eşlik etti

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, öğle saatlerinde Asma köyünün kırsal bölgesinde gerçekleşen olayda, Rahime ve Mehmet Ali Aktaş çiftinin dört çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak amacıyla meraya çıktı.

Aniden başlayan sağanak yağmurla birlikte yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu iki kardeş ciddi şekilde yaralandı.

ÇOCUKLARI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Yardıma gelen köylüler, ambulans gelene kadar çocukları toprağa gömerek müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine götürdüler.

Kardeşlerin vücutlarında yanıklar oluştuğu ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.