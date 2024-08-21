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Iğdır'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: Kazada 14 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:32

Iğdır-Tuzluca karayolunda bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Boş su kanalına düşen otobüs ardından mısır tarlasına girdi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Iğdır-Tuzluca karayolu Çalpala köyü mevkiinde şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası kaza meydana geldi.

59 yaşındaki Hüseyin Safa'nın kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Iğdır'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: Kazada 14 yaralı - 1. Resim

KAZADA 2'Sİ AĞIR 14 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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