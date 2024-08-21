Iğdır'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: Kazada 14 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:32
Iğdır-Tuzluca karayolunda bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Boş su kanalına düşen otobüs ardından mısır tarlasına girdi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Iğdır-Tuzluca karayolu Çalpala köyü mevkiinde şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası kaza meydana geldi.
59 yaşındaki Hüseyin Safa'nın kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZADA 2'Sİ AĞIR 14 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı