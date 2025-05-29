İHA'larla uyuşturucu operasyonu! 3 milyon kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 3 Milyon 476 Bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyuruldu.

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON!

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Diyarbakır’da 70 Ton Toz Esrar Uyuşturucu Maddesi elde edilebilecek 3 Milyon 476 Bin adet Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik.

Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda; 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı

Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde;

61 operasyonel tim, 645 personel ve Uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

