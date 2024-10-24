İhbar üzerine dükkana giren ekipler şoke oldu! 10 kamyon dolusu çöp çıktı

24 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:53

Antalya'da zabıta ekipleri bir çöp eve baskın düzenledi. Daha önce boşaltılması için 2 kez süre verilen ev, ekipler tarafından boşaltıldı. Evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

Antalya'nın Manavgat​ ilçesinde Belediyesi​ Zabıta​ Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce Ahmet Y.'nin yaşadığı zemin kattaki 100 metrekarelik dükkanın çöp ev haline geldiğini tespit etti.

Ahmet Y.'nin evinde biriktirdiği çöpleri boşaltması için iki kez süre tanındı, ancak bu süre zarfında herhangi bir temizlik yapılmadı. Bunun üzerine ekipler, çöpleri tahliye etmesine karar verildi.

EKİPLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Sabah erken saatlerde adrese gelen belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyonlara yükleyerek Manavgat çöplüğüne taşıdı. Çöpleri boşaltması için tanınan süreyi kullanmayan Ahmet Y., iş makinesinin her kepçesinde önemli eşyaları olduğunu söyleyerek müdahale etmeye çalıştı.

Zaman zaman zabıta ve polisin gözetiminde, çöplerin içinden bazı eşyaları ayırarak kenara koydu. Çevredeki komşular ve vatandaşlar, çöp evin boşaltılma sürecini merakla izledi.