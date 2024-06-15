İhbara giden jandarma şaşkına döndü! Meşaleli sürpriz kutlama

15 Haziran 2024 11:37 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:39

Yortan beldesinde gece saatlerinde, gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı.

PERSONEL ŞAŞKINLIK YAŞADI

Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve gençler, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma personelinin kuruluş yılını kutladı.

Kutlama, fotoğraf çekimiyle sona erdi.