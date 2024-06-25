İhlas Medya Grubu’na Kazakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul'dan ziyaret gerçekleşti

25 Haziran 2024 20:02 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:22

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, bugün İhlas Holding'in misafiri oldu. Amankul'u TGRT Genel Müdürü Sait Eken, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gencay, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve Türkiye Today Genel Yayın Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik karşıladı.

MODERN BİR İPEK YOLU OLABİLİR

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Amankul, güzel dileklerinin ardından Türkiye Today ekibinin de sorularını cevapladı. "Türk ülkelerini birbirine bağlayacak Orta Koridor Projesi'nin önemli bir parçası Kazakistan. Bu proje modern bir İpek Yolu olabilir mi?" sorusuna Amankul şöyle cevap verdi:

"Bence olabilir. Uzun yıllardır hükümetlerimiz arasında gerekli anlaşmalar yapıldı, çalışmalar yürütüldü. Kazakistan olarak da altyapının gelişimi için de bayağı büyük atılımlar yapıldı. Kazakistan, lojistik avantajlarını kullanmak istiyor. O nedenle devlet tarafından bu konuda gerekli yatırımlar yapılıyor."

"70'TEN FAZLA SEKTÖRDE TÜRK YATIRIMI VAR"

Amankul'a ayrıca "Kazakistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Sizce bu gerçekçi bir hedef mi?" sorusu yöneltildi. Başkonsolos, "Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu bir heder var. Son ulaştığımız nokta 6.2 milyar dolar oldu. 10 milyar dolar hedefi için de komisyonlarımız karşılıklı olarak çalışıyor. Biliyorsunuz en son 25 Nisan'da Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı Ankara'da yapıldı. Çıkarılan listeler üzerinde çalışılıyor. Ülkemizde 70'ten fazla sektörde Türk yatırımları bulunmakta. İlaç, kapı pencere fabrikaları... Diğer yandan askeri alanda da işbirliklerimiz var." ifadelerini kullandı.