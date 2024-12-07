İhmal yüzünden hayatı karardı! 1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kaptı

07 Aralık 2024 09:11 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 09:33

Şanlıurfa'da 16 yıl önce henüz 1,5 yaşındayken üzerine çay döküldüğü için hastaneye kaldırılan Y.Ç. nakledilen kan yüzünden AIDS hastalığına yakalandı. Şu an 17 yaşında olan Y.Ç. "Liseyi bitirdim, sınava girdim. Fakat düşük bir puan aldım. O nedenle tercih yapmadım. Çalışıp tekrar sınava gireceğim. Arkadaşlarımla sosyal hayatım var, beni hastalığımdan dolayı hiç dışlamadılar. Birlikte geziyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Ulucanlar Mahallesine bağlı Karagöz Mezrası'nda yaşayan Y.Ç., 2008 yılının mart ayında 1,5 yaşındayken üzerine kaynar su döküldü. Hemen hastaneye kaldırılan Y.Ç., tedavi gördüğü sırada verilen HIV'li kandan AIDS hastalığına yakalandı. Şimdilerde 17 yaşında bir genç olan Y.Ç. yaşadığı zorlukları anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAZMİNAT ÖDEDİ

Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nde açılan maddi ve manevi tazminat davası sonucunda Sağlık Bakanlığı 2012 yılında aileye 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemişti. Baba Mehmet Ç. bu parayla oğluna bir araba ve 20 dönüm tarla almıştı.

"AİLEM BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"

Y.Ç. önümüzdeki ay 18 yaşına gireceğini belirten genç adam, "Şu anda kendimi iyi hissediyorum, 6 ayda bir Ankara'ya Hacettepe tıp fakültesine giderek muayene oluyorum. Günde 1 ilaç kullanıyorum. Liseyi bitirdim üniversite sınavına girdim düşük puan aldığım için tercih yapmadım. En büyük hayalim okuyup doktor olmak. benim gibi hastalara faydalı olmak. Çalışıp önümüzdeki yıl tekrar sınava gireceğim. Başta annem babam olmak üzene ailem bana çok iyi bakıyor. 10 kardeşiz. Kardeşlerim, arkadaşlarım beni hiç dışlamadılar. Arkadaşlarımla gezip, dolaşıyoruz"

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Y.Ç 'nin babası Mehmet Ç. "Ona gözümüz gibi bakıyoruz. 10 çocuğum var, asgari ücretle hizmetli olarak çalışıyorum. Aldığımız tazminatla 20 dönüm tarla ve bir araba aldım. Ben okumadım okusaydım şimdi bir vazifem olurdu. Çocuklarımın okumasını istiyorum özelikle Y.Ç.'nin en büyük hayali okuyup doktor olmaktı. Tekrar sınava hazırlanıyor" dedi.