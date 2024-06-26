İhraç edilen Hakim Gül Altınok büyücüden yardım istemiş: Konuşmalar ortaya çıktı

26 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:14

İhraç edilen Hakim Gül Altınok'un hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, bir büyücüden yardım istemek için HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'nin fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı. Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucunda, müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

DAHA ÖNCE DE YARDIM İSTEMİŞ

10haber'in aktardığına göre; Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti. Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok'un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.