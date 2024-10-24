İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in son mesajları ortaya çıktı! Kedi detayı kan dondurdu

24 Ekim 2024 12:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:53

Surlarda korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in WhatsApp mesajlarının ortaya çıktığı iddia edildi. Çelik'in İkbal'e attığı mesajlar kan dondururken, "Her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım" sözleri dikkat çekti.

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Katil Semih Çelik​, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil​'i daha sonra surlara çağırdığı İkbal Uzuner​'i korkunç şekilde katletti. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in WhatsApp​ mesajları olduğu iddia edilen konuşmalar kan dondurdu.

"İNTİHAR EDECEĞİM SENİN YÜZÜNDEN"

12punto'da yer alan habere göre; Uzuner’in bu mesajlarında Semih Çelik’e, “Bıktım artık, korkuyorum senden. İntihar​ edeceğim senin yüzünden” demesi dikkatlerden kaçmıyor.

"GEL YOKSA SENİ SOKAKTAKİ KEDİLER GİBİ DOĞRARIM”

Devam eden yazışmalarda Çelik’in Uzuner’e, “Bak İkbal, her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım” diyor.

Uzuner ise mesajın devamında, “Sen ne diyorsun Semih, ben 3 yıldır kurtulamıyorum senden. Yeter artık canımı al kurtul Allah’ın cezası” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmıyor.