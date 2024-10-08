İkbal Uzuner'in katledildiği surlarda gizemli yazı: Kutular sana hasta! Kutu tarikatı nedir, lideri kimdir?

08 Ekim 2024 16:44 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:50

Semih Çelik tarafından korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yerde ortaya çıkan "Kutular sana hasta!" yazısı sosyal medyada gündeme oturdu. Kocaeli'nde birçok noktada görülen “Lucifer’in Mührü” işaretinin altındaki “Kutu” imzası büyük yankı oluşturdu. Peki kutu tarikatı nedir, lideri kimdir?

İstanbul​ Fatih​'te Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner​, Semih Çelik​ tarafından korkunç şekilde katledildi. Uzuner'i surlara çağıran Çelik, genç kızı öldürdükten sonra metrelerce yükseklikten atlayarak intihar etti. Vahşetin ardından birçok vatandaş cinayet mahalinde TikTok videosu çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde surlara yazılan yazı dikkat çekti.

Yazı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok vatandaş "Kutular sana hasta!" cümlesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, kutu tarikatı nedir, lideri kimdir?

KUTU TARİKATI NEDİR?

Kutu tarikatı, Satanizme dayalı mistik ve okült pratikler içeren bir inanç sistemidir.

Genellikle Satanizm ile ilişkili olan bu tarikat, gizemli ritüelleri ve toplumdan izole yaşam tarzlarıyla bilinir. Satanizm, Şeytan’a tapmayı ya da ona atfedilen güçlere hürmet etmeyi içerir.

Kutu Satanist," Satanist ritüelleri, sembolleri ve pratikleri benimsemiş bireyler için kullanılan bir terimdir. Bu gruplar, gençlerin ilgisini çekmek için mistik ritüeller ve semboller kullanarak gizli ayinler düzenler.