İkbal Uzuner'in katledildiği yerden kanlı TikTok videoları paylaştılar! Cinayet mahaline elini kolunu sallayan giriyor

07 Ekim 2024 17:51 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:54

İstanbul Fatih'te ikbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledildi. Türkiye korkunç vahşeti konuşurken TikTok'ta paylaşılan olay yeri görüntüleri kan dondurdu. Vatandaşların cinayet mahaline rahatlıkla girip kayıt aldığı ve bu anları sosyal medyada tık malzemesi yaptığı ortaya çıktı.