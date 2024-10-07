İkbal Uzuner'in katledildiği yerden kanlı TikTok videoları paylaştılar! Cinayet mahaline elini kolunu sallayan giriyor
İstanbul Fatih'te ikbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından katledildi. Türkiye korkunç vahşeti konuşurken TikTok'ta paylaşılan olay yeri görüntüleri kan dondurdu. Vatandaşların cinayet mahaline rahatlıkla girip kayıt aldığı ve bu anları sosyal medyada tık malzemesi yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli katil, önce evine davet ettiği Ayşenur Halil'i daha sonra da surlara çağırdığı İkbal Uzuner'i korkunç şekilde öldürdü. İkbal Uzuner'i Edirne Surlarında parçalayan katil, büyük bir sakinlikle surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detaylar ortaya çıkarken, sosyal medya paylaşımları şaşkına çevirdi.
CİNAYET MAHALİNDE ÖNLEM YOK
Cinayete tepkiler yükselirken TikTok'ta etkileşime giren videolar kan dondurdu. Cinayet mahaline elini kolunu sallayarak giren kullanıcılar çekilen kanlı videoları TikTok'ta paylaştı. Etkileşim almak için olay yerinden video çekenlere tepki yağarken, yetkililerin bölgede hiçbir önlem almaması dikkat çekti.