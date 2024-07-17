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İki aile arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 01:28 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 01:37
İki aile arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Çorum’un Alaca ilçesinin Günhan Mahallesi'nde iki aile arasında kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki aile arasında alacak-verecek kavgası: 5 yaralı - 1. Resim

TARTIŞMA HASTANEYE DE TAŞINDI

Hastane bahçesinde her iki tarafın yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri, hastane güvenliği ve sağlık görevlileri müdahale etti. Polisler ve sağlık görevlileri tarafları sakinleştirirken Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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