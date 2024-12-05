İki araca çarptı, yaralıları ortada bırakıp kaçtı

05 Aralık 2024 02:59 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 03:03

Karaman’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç iki araca çarptı. Sürücü otomobili ile aracında bulunan kişiyi yaralı halde olay yerinde bırakarak ortadan kayboldu..

Karaman​'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Olayın ardından sürücü, otomobildeki yaralıyı bırakarak kaçtı. Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda meydana geldi.

YARALIYA ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki S.K. isimli kadın, kırılan cam parçalarından yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı kadına yardım ettikleri sırada sürücünün olay yerinden kaçtığını belirtti. Kazaya karışan otomobil çekiciyle kaldırılırken, polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.