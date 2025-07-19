İki çocuk babası evde ölü bulundu

Eskişehir'de 56 yaşındaki 2 çocuk babası bir kişi yaşadığı evde ölü bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta 26 numaralı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

AKCİĞER HASTASI

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.