İki genç kız engelli çobana dakikalarca işkence etti! Halay çekip şarkı söyleyerek dövdüler

23 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:31

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti. Engelli çobanı dakikalarca döven iki kız işkence anlarını saniye saniye kaydetti. Kızlardan birinin çobanı halay çekip şarkı söyleyerek darbetmesi şaşkına çevirdi. Görüntülerin ardından genç kızlar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Andırın​ ilçesi Çokak Mahallesi'nde yaşanan darp​ olayı izleyenlerin kanını dondurdu. Seçil G. adlı kız, engelli çobanın yanına giderek kendisine marketten alkol almasını istedi. Engelli çoban, genç kızın bu isteğini reddedince feci şekilde darbedildi.

DAKİKALARCA İŞKENCE GÖRDÜ

Bir süre sonra da sopa ile çobana işkence yaptı. Seçil G.'nin çobana dakikalarca yaptığı işkenceyi kız arkadaşı da görüntüledi. Görüntünün sonuna doğru ise elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak sopayla dövdü.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından iki kız için jandarma inceleme başlattı.