İki genç kızı katleden cani Semih Çelik'in ailesi mahkemeye başvurdu! 'Çelik' soyadını değiştirmek istiyorlar

20 Aralık 2024 11:03 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:05

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmişti. Korkunç olayın ardından Semih Çelik'in ailesinden yeni bir hamle geldi. Çelik'in ailesi, 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Sunulan dilekçede ise "Çelik soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur" denildi.

İstanbul Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i korkunç bir şekilde öldürdükten sonra surlardan atlayarak kendi yaşamına son veren Semih Çelik​'in ailesi ‘Çelik’ soyadının değiştirilmesi için dava açtı.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

2 genç kızın korkunç bir şekilde katledildiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, Semih Çelik'in babası ve ablası 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan​'da meydana gelen olayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Çelik soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.