İki genç kızı öldüren cani Semih Çelik’e benzeyen genç: Bana katil muamelesi yapıyorlar!

08 Ekim 2024 22:46 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:48

İstanbul’da iki genç kızı öldüren Cani Semih Çelik’e benzediği için sosyal medyada linç edilen genç, tepki gösterdi. Videoya kaydı yayımlayan genç, “Bana katil muamelesi yapıyorlar” dedi.

Geçen hafta İstanbul​ Eyüpsultan​'da 19 yaşındaki Semih Çelik​, kendi evinde önce Ayşenur Halil​'i daha sonrada Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner​'i öldürmüştü. Cani Semih Çelik’e benzediği için sosyal medyada linç edilen genç, linçe maruz kaldı.

Semih Çelik, genç kızın parçalanmış bedenini olay yerine gelen annesinin önüne atarken en son ise kendi surlardan atlayarak hayatına son verdi. İntihar anı çevredekiler tarafından kayıt altına alınmıştı. Olay sonrası yayın yasağı kararı gelmişti.

“BEN O DEĞİLİM”

Cani Semih Çelik’e benzediği için sosyal medyada linç edilen genç, sesini duyurmaya çalıştı. “Ben düşündüğünüz kişi değilim” diyen genç, “Kız arkadaşıma ‘Sizi ne zaman haberlerde görürüz? Seni ne zaman aynı durumda görürüz’ diyorlar. Bana katil muamelesi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.