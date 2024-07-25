İki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı yaralandı

25 Temmuz 2024 02:43 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 02:57

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşürken aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay neticesinde yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralananların yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi sevk edildi.