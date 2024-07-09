İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:04
Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda; aralarında alacak verecek meselesi olan iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.
Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.
Kaynak: tgrthaber.com