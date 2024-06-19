İki grup birbirine girdi, sokak ringe döndü: O anlar kamerada

19 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:41

Aydın'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen kazada; 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sokak adeta ringe döndü.

GECE KARTALLARI MÜDAHALE ETTİ, KAVGA BİTTİ

Sokağın ringe döndüğü kavgada olaya gece kartalları müdahale etti. Bekçiler, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.