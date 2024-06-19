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İki grup birbirine girdi, sokak ringe döndü: O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:41

Bursa'da 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen kazada; 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine sokak adeta ringe döndü.

GECE KARTALLARI MÜDAHALE ETTİ, KAVGA BİTTİ

Sokağın ringe döndüğü kavgada olaya gece kartalları müdahale etti. Bekçiler, kavga eden tarafları biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

İki grup birbirine girdi, sokak ringe döndü: O anlar kamerada - 1. Resim

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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