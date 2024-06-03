İki kardeşin çamaşır makinesi kavgasında korkunç son!

03 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:34

İstranbul Arnavutköy'de meydana gelen dehşete düşüren olay iddiaya göre, babalarına çamaşır makinesi almak için iki kardeşin bir araya gelmesiyle meydana geldi.

Çamaşır makinesi parası için kardeşler arasında sözlü tartışma çıktı sonra konuşmak için bir parkta buluştular.

PARKTA DEHŞET

Parkta kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kardeşlerden S.T. isimli kişi, ağabeyi olduğu öğrenilen Cemil T.’yi bıçakladı. Peş peşe bıçak darbeleri alan Cemil T. eline aldığını sopa ile kardeşini kovaladı.

Sokakta yaklaşık 100 metre koşan Cemil T., park halindeki araçta bulunan kişilerden hastaneye gitmek için yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar, bıçaklanan şahsa müdahale etti. Sağlık ekipleri, sokakta yere yığılan bıçaklanan ağabeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ağabey Cemil T., yaşamını yitirdi. Ağabeyinin katili olan S.T.’nin ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kardeşini kovalayan kişinin yardım istedikten sonra yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi görünüyor.