İki pilotumuzun şehit olduğu kazanın görgü tanıkları konuştu

04 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:56

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iki pilotumuzun şehit olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı'na aktardığı habere göre; Kazayı gören Ali Kabak, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi. Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

"SES ŞİDDETLİYDİ"

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığımızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.