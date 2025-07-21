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 | Suat Vilgen

İki suç örgütü daha çökertildi! 2,5 milyar TL'lik vurguna dur denildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 2,5 milyar TL’lik işlem hacmine sahip organize suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 2 elebaşının da aralarında bulunduğu 35 zanlının yakalandığını açıkladı.

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İki suç örgütü daha çökertildi! 2,5 milyar TL'lik vurguna dur denildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 07:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerinin Aydın merkezli olarak 11 ilde düzenlediği büyük çaplı operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonda, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı, hesaplarında 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilen organize çökertildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı 'Organize Suç Örgütüne' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık."

DOLANDIRICILIK, AKLAMA VE PARAVAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirdikleri ve bu yöntemle yüksek meblağlarda dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı. Elde ettikleri suç gelirini ise sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı kisvesi altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 35 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, birinin ise işlemleri halen devam ediyor.

Aydın başta olmak üzere Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta gerçekleştirilen operasyonlarda;

10 araç

16 arazi

2 ev

814 banka hesabı

35 kripto para hesabı olmak üzere yaklaşık 300 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, belge ve doküman da ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı

BAKAN'DAN TEŞEKKÜR VE MESAJ: KARARLIYIZ

Operasyonun ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Aydın Valisi başta olmak üzere süreci yürüten Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür ederek şu mesajı verdi:
"Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız."

ETİKETLER
#operasyon
#suç örgütü
#Organized Crime
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#Cyber Crime
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#Gündem
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