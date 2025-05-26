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 | Murat Makas

İki yıl önce kanala düşen inek kurtarıldı, AK Partili isim sahiplendi

Iğdır'da 2023'te sulama kanalına düşen inek iş makinesi operatörü tarafından kepçe ile kurtarıldı. Derin yaralar alan inek sahibi tarafından kesimhaneye verildi. AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz ineği satın aldı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:12

Iğdır'da 26 Haziran 2023 günü sulama kanalına düşen inek, bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından kepçe ile alınarak dışarı çıkarıldı. Kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Vücudundaki derin yaralar nedeniyle sahibi tarafından kesimhaneye verilen inek, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz tarafından satın alındı. Bir çiftlikte veteriner hekim Gürsel Aydın tarafından tedavisi yapılan inek, kısa sürede iyileşti.

VETERİNERDEN AÇIKLAMA

İneğin 3 gün önce bir buzağı dünyaya getirdiğini söyleyen Veteriner Hekim Gürsel Aydın, "Su kanalında yaklaşık 4 kilometre sürüklenen inek bir iş makinesinin operatörünün aracın kepçesini kanala indirerek hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı. Sahibi yaralı hayvanı iyileşmez diye kesimhaneye vermiş. Bunu duyan Milletvekilimiz hayvanı satın alarak sahiplendi. Bir çiftlikte duran inek tedavilerimiz sonucu iyileşti ve sağlıklı bir doğum yaparak buzağı dünyaya getirdi" diye konuştu.

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