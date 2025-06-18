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 | Özge Sönmez

İkinci el araç ilanlarında yeni dönem! EİDS zorunluluğu geliyor: Bunları yapmayan ilan veremeyecek

Ticaret Bakanlığı tarafından sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yetki doğrulama zorunluluğu başladı. Bundan sonra kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan veremeyecek.

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İkinci el araç ilanlarında yeni dönem! EİDS zorunluluğu geliyor: Bunları yapmayan ilan veremeyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 08:57

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç ilanlarında düzeni sağlamak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla tüm taşıt ilanlarında EİDS yetki doğrulama uygulaması başlatıldı. İlan platformlarının EİDS’ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılırken, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan veremeyeceği duyuruldu.

YETKİ BELGESİZ KAYIT DIŞI GALERİCİLİK FAALİYETLERİ ENGELLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı olarak, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellenmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

İkinci el araç ilanlarında yeni dönem! EİDS zorunluluğu geliyor: Bunları yapmayan ilan veremeyecek

SAHTE İLANLARA KARŞI KARARLI MÜCADELE

Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Ticaret Bakanlığımız tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) kurulmuştur.

Bu çerçevede, ilan platformlarının EIDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir.

EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı.

16 Haziran 2025 bu ay itibarıyla ise EIDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir.

Böylece, EIDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır.

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