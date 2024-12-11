İkinci el otomobil ve emlak satışında yeni fırsatçılık! Suriye'ye göç dolandırıcılığı başladı! 

11 Aralık 2024 08:16 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:25

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüyor olması otomobil ve gayrimenkul piyasasında arzı artırırken fiyatları aşağıya çekti. Ancak internet sitelerindeki ‘Suriyeliden satılık’ ‘Ülkeme dönüyorum’ ‘Acil, kelepir’ gibi başlıklarla açılan ilanlara karşı dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar iş başında!

Suriye​'de Beşşar Esad​ rejiminin dağılmasının ardından dünyanın birçok ülkesindeki mültecilerin dönüş sürecinin başlaması fırsatçıları harekete geçirdi. İnternetteki ilan sitelerinde dikkat çeken “Suriye'ye dönüyorum, acil satılık”, “Suriyeliden satılık” ve “acil kelepir, uygun fiyat” gibi ifadelerin sayısı artarken, benzer içerikteki bazı ilanların sahte olduğu ortaya çıktı. Uzmanlardan da bu tür ilanlara karşı uyanık olunması uyarısı geldi.

SEKTÖR HAREKETLENDİ AMA!..

Türkiye gazetesine konuşan oto galerici yapan Ali Yılmaz, Suriyelilerin dönüşünün sektöre hareketlilik getirdiğini belirtirken, bu durumun fiyatları aşağı çektiğini ve yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Buna karşın duruma fırsata çevirmek isteyen çok sayıda dolandırıcıya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "İlan sitelerinde de ‘Suriyeliden satılık otomobil’ başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor. Ancak 'Suriyeliden satılık' başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"DİKKAT ETMEK GEREK"

Türkiye'deki dolandırıcıların her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştığını ifade eden Yılmaz, "Şimdi de Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dâhilinde" dedi.

DEVREN SATILIK İLANLARI DA ARTTI

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, ev ve iş yerlerini satışa çıkarmaları sonrası kelepir konut ilanları da artış gösterdi. Emlak sektörü temsilcileri, bu durumun yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL’ye kadar düşebildiğini belirten uzmanlar, devren satılık iş yerlerinin sayısının da bir hayli fazla olduğunu ifade ediyor.