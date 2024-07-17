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İkinci el otomobilini daha yeni almıştı! Galeriden çıktı hayatının şokunu yaşadı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:46

Kırıkkale'de yaşayan Yasin Cankur isimli bir hevesle aldığı otomobilinin tadını çıkaramadan hayatının şokunu yaşadı. Galeriden yola çıkan talihsiz adam kısa süre sonra aracının motorunun yandığını fark etti. Cankur mağdur olduğunu belirterek şikayetçi olacağını söyledi.

Kırıkkale'de gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı 06 GHD 40 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark etti.

Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı.

İkinci el otomobilini daha yeni almıştı! Galeriden çıktı hayatının şokunu yaşadı! - 1. Resim

KABLOLARDAN KAYNAKLANMIŞ

Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

İkinci el otomobilini daha yeni almıştı! Galeriden çıktı hayatının şokunu yaşadı! - 2. Resim

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım.

Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim.

Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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