İkinci el otomobilini daha yeni almıştı! Galeriden çıktı hayatının şokunu yaşadı!

17 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:46

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Kırıkkale'de gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı 06 GHD 40 plakalı Fiat marka otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark etti.

Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı.

KABLOLARDAN KAYNAKLANMIŞ

Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan'daki bir galeriden aldım.

Bize arabanın 'Hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın' denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale'ye geldim.

Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.