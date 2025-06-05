İl il bayram namazı saatleri! 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleri belli oldu

Müslüman alemi için manevi anlam taşıyan Kurban Bayramı yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca vatandaş il il bayram namaz saatlerini araştırırken 2025 yılı Kurban Bayramı namaz saatleri duyuruldu. Camilerde saf tutmak isteyen milyonlarca kişi için il il 2025 bayram namaz vakitleri belli oldu.

İslam dünyasının heyecanla beklediği Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü itibarıyla başlayacak. Müslüman aleminin en mühim bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılacak olanlar ise 2025 İstanbul, Yalova, Sakarya, Kırşehir, Giresun bayram namaz saatlerini kontrol ediyor.

İL İL BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2025

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namaz saatleri de gündeme geldi. Türkiye'nin dört bir yanında yarın bayram namazı kılınacak.

Bayram sabahı ibadetini yerini getirecek olan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair araştırmalara başladı. Bayram namaz saatleri il il duyuruldu, vakit bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Konya, Adıyaman başta olmak üzere tüm Türkiye'de il il bayram namaz saatleri:

Adana 06:02

Adapazarı (Sakarya) 06:13

Adıyaman 05:49, Afyon 06:17

Ağrı 05:25

Aksaray 06:04

Amasya 05:52

Ankara 06:06

Antakya (Hatay) 06:00

Antalya 06:21

Ardahan 05:23

Artvin 05:27

Aydın 06:30

Bakü (Bakı) 05:55

Balıkesir 06:26

Bartın 06:04

Batman 05:37

Bayburt 05:35

Bilecik 06:16

Bingöl 05:37

Bitlis 05:32

Bolu 06:09

Burdur 06:21

Bursa 06:20

Çanakkale 06:31

Çankırı 06:01

Çorum 05:56

Denizli 06:25

Diyarbakır 05:40

Düzce 06:10

KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL, ESKİŞEHİR, ELAZIĞ

Edirne 06:27

Elazığ 05:43

Erzincan 05:39

Erzurum 05:32

Eskişehir 06:15

Gaziantep 05:54

Giresun 05:41

Gümülcine 06:31

Gümüşhane 05:38

Hakkâri 05:27

Iğdır 05:21

Isparta 06:20

İstanbul 06:18

İzmir 06:32

İzmit (Kocaeli) 06:15

Kahramanmaraş 05:54

Karabük 06:03

Karaman 06:10

Kars 05:23

Kastamonu 05:58

Kayseri 05:58

Kırıkkale 06:03

Kırklareli 06:24

Kırşehir 06:02

Kilis 05:56

Konya 06:12

Kütahya 06:18

Lefkoşa 06:14

Malatya 05:47

Manisa 06:30

Mardin 05:40

OSMANİYE, RİZE, SAMSUN BAYRAM NAMAZ SAATLERİ 2025

Mersin 06:05

Muğla 06:29

Muş 05:34

Nevşehir 06:01

Niğde 06:03

Ordu 05:43

Osmaniye 05:58

Rize 05:32

Samsun 05:48

Siirt 05:34

Sinop 05:51

Sivas 05:49

Şanlıurfa 05:48

Şırnak 05:32

Tekirdağ 06:24

Tokat 05:50

Trabzon 05:36

Tunceli 05:41

Uşak 06:22

Van 05:27

Yalova 06:18

Yozgat 05:58

Zonguldak 06:06