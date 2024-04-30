İlahi okuyan küçük kıza sözlü taciz iddiası

30 Nisan 2024 10:17 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:18

Gazeteci Taceddin Kutay, İstanbul Kadıköy'de 6 yaşındaki kızının ilahi okuduğu için bir kadının sözlü tacizine uğradıklarını iddia etti. Kutay, küçük kızı ilahi söylediği sırada bir kadın tarafından "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" ifadeleriyle taciz edildiğini öne sürdü.

Yaşadıkları olayı anlatan Taceddin şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşındaki kızım Fulya'yla Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşık-ı dildade' okumaya başladı. 'La İlahe İllallah Muhammedurrasulullah' derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi.Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya, evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında 6 yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin"

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Kutay’ın polisi araması üzerine M.G. (73) isimli şüpheli işlemler için karakola götürülürken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama- Hakaret" suçlarından, Kutay hakkında ise "Hakaret" suçundan adli işlem başlatıldı.

Dosyaları ikmalen adliyeye gönderilen şahıslar adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı.