İletişim Bakanlığı'ndan TUSAŞ iddialarına yalanlama

25 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:26

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiasını yalanladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyasından yapılan yalanlamada "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denilerek konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır.

Mustafa Çiftçi, TUSAŞ​ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir.

Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."