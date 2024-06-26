İletişim Başkanı Altun: Türkiye dünyada lider konumunda

26 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:43

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Muhabir: Dijital Dönemde Haberciliği Yeniden Düşünmek Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşanan katliamı dünyaya duyurmak için sahada bulunan muhabirlerin yaşadığı zorluklara değinen Altun "Biz bir yandan dijital dönemde haberciliğin nasıl dönüştüğünü, dijital teknolojilerin habercilere sunduğu imkan ve meydan okumaları konuşurken öte yandan şu anda Gazze’deki muhabirlerimizin internet ve telefona erişiminin neredeyse imkansız olduğu hatta elektriğin bile olmadığı, hepsinden daha vahimi muhabir oldukları için kendilerinin birer stratejik hedef olarak konumlandırıldıkları bir sahada habercilik yaptıkları gerçeği ile karşı karşıyayız.

'İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI KAYIT ALTINA ALINIYOR'

Çok acı ama bir o kadar da çıplak bir gerçek bu. Onların geçtikleri her bir sivil katliam haberi her bir vahşet görüntüsü bir yandan yüreklerimizi paramparça ederken öte yandan onlar İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alıyor. Böylelikle çok önemli başka bir şey daha yapıyorlar. Küresel vicdan toplumunu cesaretlendiriyorlar.

Sayın ve köklü medya kuruluşlarımızın yaptığı nitelikli habercilik mesleğine şeref katmanın yanında Türkiye’nin diplomatik çabalarına da destek oluyor." ifadelerini kullandı.

'TÜRK BASINI YAŞANAN ZULMÜ GÖSTERİYOR'

Türkiye'nin diplomasi girişimlerinin Filistin'in devlet olarak tanınmasında çok etkili olduğunu dile getiren Altun, "Daha önce Filistin’i bir devlet olarak tanımak konusunda isteksiz olan bazı devletler bugün Filistin’i tanıma kararı alıyorlarsa bunda Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin yanında yaşanan bu soykırım ve zulüm şartlarında mesleğini icra eden habercilerimizin de çok önemli payı vardır.

Habercilerimizin bireysel çabalarının etkisini artıran temel yaklaşım ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonunun iletişim alanında izdüşümü olan Türkiye İletişim modelidir.

Habercilerimizin büyük bir aşkla ortaya koyduğu çabaları Türkiye İletişim Modelimizin hakikat mücadelesinin ve adil iletişim çağrısının vücut bulmuş bir hali olarak görüyoruz." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bir diğer sıcak çatışma alanı olan Rusya-Ukrayna sahasına baktığımızda da orada da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.



Bilindiği gibi Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Türkiye adil bir barışın bir an önce tesis edilmesi için mücadele etmekte, bunu da sahip olduğu hakkaniyetli yaklaşım nedeniyle savaşan her iki taraf arasında sağladığı güven sayesinde sürdürebilmektedir.

Ülkemizin diplomatik çabalarının ve hakkaniyetli yaklaşımının bir neticesi olarak güven unsuru haline gelmesi Rusya-Ukrayna savaş sahasında görev yapan muhabirlerimizin mesleklerini icra ederek hakkaniyetli ve adil bir haber akışı sağlamalarının da önünü açmıştır.

Bugün Türkiye sadece daha adil bir dünya çağrısı değil aynı zamanda daha temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya çağrısıyla da küresel alanda gündem belirleyen, süreçlere liderlik eden bir ülke konumundadır."