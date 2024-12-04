İletişim Başkanı Altun'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili dezenformasyon uyarısı

04 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu. Altun Suriye'de yaşanan gelişmelerde dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek "Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun​ Suriye​'de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini konusunda uyarılarda bulundu.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımının detayları;

"Komşumuz Suriye’de devam eden çatışmalar ve askeri durum, hükümetimiz kadar kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir.

Kamuoyunun bu yakın ilgisinin doğal bir sonucu olarak medyamız da vuku bulan meseleleri gündemin üst sıralarında değerlendirmekte, sahadan bilgilerle habercilik vazifesini yerine getirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak başta sahadaki medya mensuplarının görevlerini daha rahat şartlarda yapmaları ve kamuoyunu etkin bir biçimde bilgilendirebilmeleri için büyük gayret gösteriyor, ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlayarak mümkün olan tüm tedbirleri alıyoruz.

Tüm bunları yaparken Suriye meselesinin medyada işlenişiyle alakalı hem basın kuruluşlarımıza hem de vatandaşlarımıza birtakım prensipleri hatırlatma görevimizi de icra etmekteyiz.

Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda, medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz.

Türkiye’nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmî açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır.

Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon​ içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmî kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz."