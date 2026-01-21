Menü Kapat
 | Onur Kaya

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile telefonda görüştü. Duran, Türkiye'nin Suriye Hükümeti'ne tam desteğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

SURİYE HÜKÜMETİ'NE DESTEK

İletişim Başkanı Duran görüşmede, Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini ifade etti.

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye ile kritik görüşme

'TEK DEVLET, TEK ORDU' VURGUSU

Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu belirterek, provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

