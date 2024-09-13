İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan medya kuruluşlarına 'Narin' çağrısı!

13 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:19

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran soruşturmasına ilişkin medya kuruluşlarına çağrıda bulundu. Altun, "Narin soruşturmasına halel getirecek yayınlardan uzak durulmalı" dedi. Manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı sorumsuz yayınlar yapıldığını belirten Altun, konuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran soruşturmasının selameti için medya kuruluşlarına çağrı yaptı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca yayın yasağı kararı bulunmasına rağmen, birçok medya kuruluşunun gizliliği ihlal ettiğine dikkat çeken Altun, dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

"REYTİNG ODAKLI YAYINLAR YAPILIYOR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır.

ÇAĞRI YAPTI

Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.