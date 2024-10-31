İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan medya sektörüne uyarı! 'Reyting kaygısı infiale yol açmamalı'
İstanbul'da 'Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli'nde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Reyting katkısı infiale yol açmamalı. Bazen reyting kaygısıyla mağdurların acıları istismar ediliyor. Medya mahremiyete riayet etmeli" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"nde konuşuyor.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
- Medya hak ihlallerini duyurmalı. Yargılama süreçlerinin şeffaf ilerlemesine katkı sağlamalı.
- Reyting katkısı infiale yol açmamalı. Bazen reyting kaygısıyla mağdurların acıları istismar ediliyor. Medya mahremiyete riayet etmeli.
- Dezenformasyon, adaleti tesis etmenin önündeki en büyük engeldir.