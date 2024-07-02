İletişim Başkanlığı 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasını yalanladı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:57
İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.
İTİBAR ETMEYİNİZ
"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Kaynak: tgrthaber.com