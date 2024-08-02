İletişim Başkanlığı 'DDM çalışmalarına devam edemez' iddialarını yalanladı

02 Ağustos 2024 13:20 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:31

Instagram'a erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verildi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Instagram'a erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verildi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Dezenformasyonla Mücadele merkezi, kamuoyunu yanıltıcı haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti.

Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez" iddiası manipülasyondur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır.

"MERKEZİMİZ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR"

Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanına bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir.

Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil, kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."