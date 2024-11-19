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İletişim Başkanlığı 'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' yapıldığı iddialarını yalanladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:28
İletişim Başkanlığı &#039;İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri&#039; yapıldığı iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri" iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada "Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere'nin sığınmacı akışına karşı Türkiye​ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüştüğü iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor' iddiası doğru değildir. Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar​ konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

İletişim Başkanlığı 'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' yapıldığı iddialarını yalanladı - 1. Resim

İNGİLİZ MEDYASI YAZDI

Öte yandan İngiliz The Times'ın yaydığı "Sığınmacı" yalanını çok sayıda basın ve yayın kuruluşu haberleştirdi.  

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Kaynak: tgrthaber.com

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