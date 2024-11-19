İletişim Başkanlığı 'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' yapıldığı iddialarını yalanladı

19 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:28

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri" iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada "Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere'nin sığınmacı akışına karşı Türkiye​ ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüştüğü iddiasının doğru olmadığını duyurdu. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor' iddiası doğru değildir. Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar​ konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi. İNGİLİZ MEDYASI YAZDI Öte yandan İngiliz The Times'ın yaydığı "Sığınmacı" yalanını çok sayıda basın ve yayın kuruluşu haberleştirdi. İlgili Haberler Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi İletişim Başkanlığı duyurdu: X harekete geçti, Fetullah Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap engellendi

Kaynak: tgrthaber.com