İletişim Başkanlığı 'Türkiye-İsrail arasında ticaret devam ediyor mu?' sorularına son noktayı koydu

11 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:46

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddialarını yalanladı. Başkanlık, Türkiye'nin İsrail'le ihracat ve ithalatını 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tamamen durdurduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basın yayın ve sosyal medya organları üzerinden yayılan "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını verilerle duyurdu.



Türkiye'nin İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğunun belirtildiği açıklamada, bu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin bulunmadığı bildirildi.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır.



TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir.

Konuyla ilgili diğer ayrıntıları bu paylaşımın altında inceleyebilirsiniz."

Türkiye-İsrail arasında ticaret mümkün değil çünkü Ticaret Bakanlığı sistemlerinde varış ülkesi olarak İsrail çıkarıldı.

GEMİ ACENTELERİNİN ÜLKEDE FAALİYETİ DURDURULABİLİR Mİ?

Gemi acentelerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin alınması ise uluslararası ticari faaliyetlerde Türkiye'nin işlem ve zaman maliyetini yükseltecek ve Türkiye'yi dezavantajlı konuma düşürecektir.

İSRAİL'E İHRACAT MÜMKÜN DEĞİLSE FİLİSTİN'E NASIL ÜRÜN GÖNDERİLİYOR?

2 Mayıs itibarıyla Filistin'e yapılan bütün dış ticaret işlemleri Filistin Devleti üzerine açılan kod numarası üzerinden yapılmaktadır.

ÜLKEYE KONTEYNER GİRİŞİ ENGELLENİRSE NE OLUR?

Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretini negatif yönde etkileyecek olup İsrail'in ticaretinde hiçbir etkiye neden olmaktadır.

Büyük gemi acentelerinin yaptığı ticari faaliyetler küresel çaptadır. Bu durum şirket merkezinin bulunduğu ülke ile ticaret yapıldığını göstermez.

İsrail, Filistin'le ilgili bütün dış ticaret istatistiklerini kendi istatistiği gibi değerlendiriyor.

FİLİSTİN'E İHRACAT NASIL YAPILIYOR?

Filistin'in Akdeniz'de aktif bir limanı olmadığı için Filistin'e yapılan ihracatın tamamı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'ndan teyit alınarak İsrail limanları üzerinden yapılıyor.