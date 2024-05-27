İletişim Başkanlığı yine yalanladı: 112'ye kilit vurulacak provokasyonu patladı

27 May 2024 15:00 - Güncelleme : 27 May 2024 15:06

İletişim Başkanlığı DMM, algı operasyonlarını bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak Sözcü Gazetesi'nin manşetten verdiği 'tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 Sağlık Hizmet birimlerine kilit vurulacağı' haberinin provokasyon içerdiğini duyurdu.

'SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 Sağlık Hizmet birimlerine kilit vurulacak' iddiası doğru değildir. Herhangi bir ilimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kapatılması söz konusu değildir. 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 bin 457 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup 44 bin 338 personel, 5 bin 828 ambulans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."