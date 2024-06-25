İletişim Başkanlığına sözleşmeli personel alınacak
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 03:51 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 03:52
İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.
Adaylar, başvurularını 8-19 Temmuz tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla İletişim Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı