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 | Onur Kaya

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

Fahrettin Altun'un görevden alınıp başkanlığa Burhanettin Duran'ın atandığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bir isim daha görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine yeni atama yapıldı.

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İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 02:06
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 02:13

30 Temmuz 2025 tarihli ve 32971 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda 20 gün arayla yeniden üst düzey görevden alma ve atamalar yapıldı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

İLETİŞİM BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

2018'den bu yana İletişim Başkanlığı'nda görev yapan Özdemir, 3 Ocak 2020 tarihinde İletişim Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

YERİNE 2 İSİM ATANDI

Buna göre, İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın yardımcılığına İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de
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BİRÇOK ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARI

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama ve görevden alma kararları ise şöyle:

Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Savaş Keçeci, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Gülsever atandı.

Ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Altınkayık, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete Saat ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan getirildi.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

Karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Devlet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Nur Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Yardımcılıklarına Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı ve yerine Ceyhun Bozçalar atandı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığında Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alındı.

İletişim Başkanlığı'nda bir görevden alma daha! Karar Resmi Gazete'de

Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğüne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğüne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşcı, Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı ve Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.

ETİKETLER
#atatürk
#iletişim
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Görevler
#İdari Yapı
#Gündem
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