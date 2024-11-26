İletişim Başkanlığı'ndan açıklama! Yaşar Güler’in komisyonu terk etti mi?

26 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması

MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin töreni ile ilgili açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​, komisyonu terk etti" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

HUKUKİ İŞLEN BAŞLATILACAK

Açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantı düzeninin bozulması nedeniyle Komisyon Başkanı tarafından oturuma ara verilmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara dolayısıyla salondan ayrılmıştır. Bakan Güler, ara sonrası komisyondaki yerini almıştır. Milli Savunma Bakanlığı​, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacaktır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrası kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili son karar gündemdeki yerini koruyor. Teğmenlerin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi Meclis'te de tartışma çıkarmıştı. oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine de teğmenler gerginliği damga vurdu. Güler'in sunumunda teğmenlere yer vermemesi gerginliğe neden oldu.

CHP Milletvekili Serkan Sarı, "'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz Sayın Bakanım. Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz" diye sordu.

Komisyon'daki görüşmelere ara verildi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Komisyon'u terk ettiği iddia edildi.